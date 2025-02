Mato Grosso do Sul confirma duas novas mortes por dengue este ano

Duas idosas, de 65 e 88 anos, são as novas vítimas da dengue. Os dados atualizados são do boletim epidemiológico divulgado nessa quinta-feira (27). As mortes ocorreram nos municípios de Nova Andradina e Três Lagoas. Com isso, sobe para três o número de vítimas pela doença em 2025.

De acordo com o documento, a idosa de 65 anos que residia em Três Lagoas, apresentou sintomas no dia 25 de janeiro, e morreu no dia 2 de fevereiro. Já a segunda vítima de 88 anos, de Nova Andradina, teve início nos sintomas no dia 12 de fevereiro e morreu na semana passada, no dia 20. Ambas as mortes estavam sendo investigadas e só foram confirmadas no novo boletim.

Vale lembrar que a primeira morte pela doença no Estado foi de uma idosa, de 76 anos, de Inocência.

Conforme ainda o boletim, 1.127 casos já foram confirmados em MS, de janeiro até agora. Duas mortes seguem sendo investigadas.

Vacinação

Mato Grosso do Sul já recebeu 207.796 doses da vacina do Ministério da Saúde, e 126.409 doses já foram aplicadas para a idade permitida. O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre cada.

A vacinação é recomendada para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade. A faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue é entre 10 e 14 anos de idade.

