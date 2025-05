Mato Grosso do Sul já registrou mais de 4 mil casos confirmados de dengue em 2025

O mais recente boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado nesta segunda-feira (19), mostrou que Mato Grosso do Sul já registrou, em 2025, 11.602 casos prováveis de Dengue, com 4.517 casos confirmados e 11 óbitos já confirmados.

Nos últimos 14 dias, o município de Figueirão registrou incidência média de casos confirmados para doença, enquanto as cidades de Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí e Naviraí já registraram alguma morte pela doença.

Dos 11 óbitos registrados no Estado, 4 foram de pessoas que possuíam algum tipo de comorbidade.

Chikungunya

Aindo segundo a SES, o Estado já registrou 9.572 casos prováveis e 2.424 confirmados de Chikungunya, arbovirose também transmitida pelo Aedes aegypti, com 17 casos da doença em gestantes.

Também conforme o boletim, foram registrados cinco óbitos pela doença nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí e Terenos.

Vacinação

No total, o Estado já aplicou 167.101 doses do imunizante na população alvo. A vacinação é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, por se tratar da faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também