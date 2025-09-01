Mato Grosso do Sul lidera cobertura vacinal no Brasil

Mato Grosso do Sul conquistou o primeiro lugar no Brasil em um dos indicadores mais estratégicos da saúde pública: a cobertura vacinal.

O Estado recebeu nota 100 no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, divulgado nesta semana pelo Centro de Liderança Pública (CLP), tornando-se referência nacional em imunização.

O índice avalia a efetividade das campanhas de vacinação, considerando o número total de doses aplicadas — incluindo primeira, segunda, terceira ou dose única — dividido pela população-alvo e multiplicado por 100.

Na prática, o indicador mede a capacidade do sistema público de atingir metas de forma ampla e ágil. Mato Grosso do Sul não apenas cumpriu os critérios, como superou todos os parâmetros e se isolou na liderança nacional.

“O Governo do Estado, por meio da SES, está fazendo sua parte, entregando resultados concretos, e seguirá trabalhando para manter esse padrão de excelência. Desenvolvimento só tem sentido quando vem acompanhado de políticas públicas que protegem a vida”, destacou o secretário estadual de Saúde, Mauricio Simões Corrêa.

Resultados consistentes

A liderança de Mato Grosso do Sul não é um feito isolado. Em maio deste ano, o estado já havia alcançado a primeira posição na vacinação contra Influenza, com mais de 596 mil pessoas imunizadas.

Entre os grupos prioritários — gestantes, crianças e idosos — a cobertura atingiu 38,93%, índice que garantiu o topo do ranking nacional.

O estado também mantém cobertura superior a 95% em vacinas de rotina, como BCG, Pneumocócica e Rotavírus, e completa dez anos sem registro de casos humanos de febre amarela, graças à proteção vacinal.

Outro destaque é a imunização contra a dengue: 21 municípios atingiram 100% da meta após campanha estadual com investimento direto.

Além disso, a dose zero contra o sarampo e a oferta da meningocócica ACWY em todos os municípios pelo SUS reforçaram a proteção infantil.

