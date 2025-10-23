Menu
Saúde

Mato Grosso do Sul lidera número de exames laboratoriais para arboviroses no país em 2025

Com quase 140 mil análises realizadas, Lacen e SES reforçam vigilância e se destacam nacionalmente no diagnóstico de dengue, zika, chikungunya, oropouche e mayaro

23 outubro 2025 - 17h12Carla Andréa

Mato Grosso do Sul alcançou posição de destaque nacional no enfrentamento às arboviroses em 2025.

De acordo com levantamento do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), sistema do Datasus que gerencia exames realizados por laboratórios públicos, o Estado lidera o número de análises laboratoriais solicitadas no país, com destaque para as regionais de saúde de Campo Grande e Dourados, que figuram entre as áreas com maior demanda de diagnósticos.

O reconhecimento foi apresentado durante a Reunião Nacional das Arboviroses, realizada em Brasília no último mês, e reflete o trabalho conjunto da Secretaria de Estado de Saúde (SES) com as unidades municipais na coleta e envio de amostras para diagnóstico.

Somente neste ano, o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/MS) realizou mais de 139 mil exames, voltados principalmente à detecção de dengue, zika, chikungunya, oropouche e mayaro.

Para a secretária de Estado de Saúde em exercício, Crhistinne Maymone, o resultado demonstra o compromisso do Estado com a vigilância e o diagnóstico precoce.

“Investimos em estrutura, capacitação e articulação com os municípios porque entendemos que a vigilância laboratorial é uma ferramenta essencial para salvar vidas”, destacou.

De acordo com a gerente técnica estadual de Doenças Endêmicas da SES, Jéssica Klener, o resultado é fruto da mobilização dos 79 municípios no envio regular de amostras ao laboratório.

“O fato de Mato Grosso do Sul estar entre os estados que mais solicitam exames mostra que estamos atentos à circulação viral. O Lacen é um parceiro essencial para garantir diagnósticos rápidos e confiáveis”, ressaltou.

Com essa atuação articulada entre Estado e municípios, Mato Grosso do Sul consolida-se como referência nacional em vigilância laboratorial e controle de arboviroses, reforçando seu compromisso com a saúde pública e a prevenção de epidemias.

