Saúde

Mato Grosso do Sul recebe 39 novos equipamentos para melhorar Rede Hemosul

Melhoria amplia a capacidade de armazenamento, processamento e envio de plasma em todo o estado

01 dezembro 2025 - 11h12
Novos equipamentos foram entregues a rede Hemosul   (André Lima/SES)

A Rede Hemosul de Mato Grosso do Sul foi contemplada com o recebimento de 39 novos equipamentos para modernizar e ampliar a capacidade da 'Hemorrede'. A entrega, por meio do Ministério da Saúde, aconteceu na última sexta-feira, dia 28.

O investimento total destinado ao estado é de mais de R$ 7,5 milhões, contemplando 11 serviços de hemoterapia em todas as regiões.

Com a chegada dos novos aparelhos, entre eles blast freezers, freezers de -30°C e ultrafreezers de -80°C, Mato Grosso do Sul fortalece sua cadeia de frio, aumenta o aproveitamento do plasma coletado e amplia sua capacidade de envio do hemocomponente para a Hemobrás, responsável pela produção nacional de imunoglobulina, albumina e fatores de coagulação.

A capital será contemplada com 10 equipamentos, sendo 7 destinados ao Hemosul Coordenador, sede da Rede Hemosul estadual, e 3 ao Núcleo de Hemoterapia do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul.

A modernização reforça a capacidade técnica da estrutura estadual na conservação e preparo do plasma voltado à fabricação de hemoderivados. Além disso, Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã vão receber, já na próxima semana, um blast freezer de congelamento rápido em cada cidade.

O restante dos equipamentos está previsto para ser entregue no primeiro trimestre de 2026, ampliando gradualmente a capacidade de toda a Hemorrede estadual.

Unidades de Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas também passam a contar com novos equipamentos, garantindo mais qualidade e maior segurança no armazenamento e distribuição do plasma em todo o território estadual.

