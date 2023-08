Mato Grosso do Sul registra queda em notificações e mortes por SRAG

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou nesta semana o mais recente boletim epidemiológico de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave), e apontou para uma queda nas notificações e mortes em relação à semana epidemiológica anterior.

No período de uma semana, houve o registro de 135 novos casos, totalizando 5.160 registros no ano, e 13 óbitos em decorrência de complicações causadas pela SRAG, aumentando o número total de mortes para 445.

Campo Grande segue liderando as notificações, com 2.155 casos registrados em 2023, representando 41,8% do total registrado em Mato Grosso do Sul até o momento. Corumbá aparece em seguida, com 430 casos, o que representa 8,3%.

A Capital também lidera nos óbitos, com 196 mortes e uma taxa de letalidade de 9,1%.

Em relação aos agentes etiológicos responsáveis pelos casos, o vírus sincicial respiratório lidera, sendo responsável por 1.202 casos de SRAG. O vírus da Covid vem logo depois, tendo sido detectado em 477 pacientes.

