Mato Grosso do Sul registrou 29 mortes por Covid-19 nos últimos 6 dias

Os novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul atingem 438 em 24h, conforme boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (12), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES)

Os novos números elevam o total de casos para 86.428 mil casos totais da doença no Estado. O registro de novos casos são maiores nas cidade de Campo Grande, Dourados, Corumbá, Três Lagoas e São Gabriel do Oeste.

Quanto ao número dos novos óbitos somam 29, mas de acordo com secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende é a soma dos óbitos dos últimos 6 dias, devido a intercorrência na plataforma do Ministério da Saúde, que foi atacada por hackers e ficou fora do ar, e os estados não puderam atualizar os números do coronavírus.

Dos 29 registros de óbitos, 17 foram de Campo Grande, 3 de Corumbá, 2 de Ponta Porã e Rio Verde de Mato Grosso e 1 nas cidades de Bonito, Coronel Sapucaia, Guia Lopes da laguna, Porto Murtinho e Três Lagoas, sendo as vítimas de idade entre 42 a 91 anos, com dois apenas sem nenhuma comorbidade.

O total de pessoas recuperadas da doença em MS atinge 80.966 mil, sendo 5.462 casos ativos dos quais 208 estão internados em leitos clínicos ou UTIs.

A taxa de contágio aumentou no Estado e chega a 0,95, enquanto a taxa de letalidade é de 1,9%.

