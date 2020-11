Mato Grosso do Sul tem 521 novos casos em 24 horas

O Estado de Mato Grosso do Sul confirmou mais 521 casos e 5 novas mortes em decorrência do coronavírus, neste sábado (14). Três dos óbitos registrados nas últimas 24 horas eram moradores de Corumbá, um de São Gabriel do Oeste e outro de Miranda. O número de infectados já chega a 87.602. Duas do total de óbitos não tinham comorbidades.

Segundo a Secretaria de Saúde (SES), 81.452 já estão recuperados. No total, o Estado já teve 1.688 óbitos. A média móvel é de 411,7 nos últimos sete dias e 7,7 óbitos por dia.

As cidades com maior número de casos confirmados são: Campo Grande com 244, Dourados com 69, Corumbá com 25 e Naviraí com 18 novos casos.

Atualmente 223 pessoas estão internadas com Coronavírus no Estado, duas são da Bolívia. 125 em leitos clínicos e 100 em UTI.

