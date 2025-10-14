Menu
Menu Busca terça, 14 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Mato Grosso do Sul tem quatro suspeitas de intoxicação por metanol

Nenhum óbito foi registrado no Estado e país tem 32 confirmações da doença

14 outubro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Bebidas alcoólicas apreendidasBebidas alcoólicas apreendidas   (Polícia Civil do RJ)

Mato Grosso do Sul ainda segue monitorando de perto a situação das intoxicações por metanol. No balanço do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta segunda-feira, dia 13, o estado possui quatro casos suspeitos da doença.

Ainda nos registros, existe a investigação de um óbito suspeito.

Já o país contabiliza 32 casos de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas. Ao todo, outros 181 casos seguem em investigação. Pelo menos 320 suspeitas foram descartadas.

As 181 notificações em investigação estão em São Paulo (100), em Pernambuco (43), no Espírito Santo (nove), no Rio Grande do Sul (seis), no Rio de Janeiro (cinco), em Mato Grosso do Sul (quatro), no Piauí (quatro), em Goiás (três), no Maranhão (duas), em Alagoas (duas), em Minas Gerais (uma), no Paraná (uma) e em Rondônia (uma).

Não houve novas confirmações de mortes causadas pelo metanol. O balanço indica cinco óbitos. Nove ocorrências seguem em investigação (três a menos do que no último levantamento). As suspeitas estão em São Paulo (três), em Pernambuco (três), em Mato Grosso do Sul (uma), em Minas Gerais (uma) e no Ceará (uma)

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Família autoriza doação de órgãos no HU e salva pacientes em três estados
Saúde
Família autoriza doação de órgãos no HU e salva pacientes em três estados
Foto: Sarah Chaves/JD1
Saúde
'Juntos Pela Vida' da Santa Casa precisa arrecadar R$ 1,8 milhão para reforma da ala pediátrica
Sede da Anvisa
Saúde
Anvisa proíbe venda de produtos de cannabis e cogumelos
Calor pode ser prejudicial as crianças
Saúde
Pesquisas revelam preocupação com crianças em extremos climáticos
Criança tomando vacina
Saúde
Casos de coqueluche crescem e provocam internações e mortes
Casos estão centrados por conta das bebidas adulteradas
Saúde
País tem 29 casos confirmados de intoxicação por metanol; MS tem 4 casos suspeitos
Ambulâncias do Samu 192
Cidade
MP abre inquérito sobre uso de ambulâncias alugadas enquanto frota oficial fica parada
Ele está amarrado a maca desde que foi internado
Saúde
Jovem com depressão sofre há dias em posto de saúde sem conseguir vaga em hospital da Capital
A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade
Saúde
Nova morte suspeita de intoxicação por metanol é investigada em MS
As doses permanecem armazenadas como retaguarda estratégica, com validade até março de 2026.
Saúde
Sem casos confirmados, SES garante estrutura 24h para intoxicação por metanol

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado