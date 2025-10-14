Mato Grosso do Sul tem quatro suspeitas de intoxicação por metanol

Mato Grosso do Sul ainda segue monitorando de perto a situação das intoxicações por metanol. No balanço do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta segunda-feira, dia 13, o estado possui quatro casos suspeitos da doença.

Ainda nos registros, existe a investigação de um óbito suspeito.

Já o país contabiliza 32 casos de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas. Ao todo, outros 181 casos seguem em investigação. Pelo menos 320 suspeitas foram descartadas.

As 181 notificações em investigação estão em São Paulo (100), em Pernambuco (43), no Espírito Santo (nove), no Rio Grande do Sul (seis), no Rio de Janeiro (cinco), em Mato Grosso do Sul (quatro), no Piauí (quatro), em Goiás (três), no Maranhão (duas), em Alagoas (duas), em Minas Gerais (uma), no Paraná (uma) e em Rondônia (uma).

Não houve novas confirmações de mortes causadas pelo metanol. O balanço indica cinco óbitos. Nove ocorrências seguem em investigação (três a menos do que no último levantamento). As suspeitas estão em São Paulo (três), em Pernambuco (três), em Mato Grosso do Sul (uma), em Minas Gerais (uma) e no Ceará (uma)

