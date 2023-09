Mato Grosso do Sul tem queda nos casos de Covid

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou nesta terça-feira (12) o mais recente boletim epidemiológico da Covid no Estado, e mostra que Mato Grosso do Sul teve uma queda nos casos em relação à semana anterior.

Não foi registrada nenhuma morte por Covid na semana epidemiológica avaliada pelo boletim. Além disso, a morte registrada na semana anterior foi retificada, já que foi erroneamente classificada como ocorrendo em decorrência da doença, com isso, o número de mortes no ano é de 153.

Em relação aos casos confirmados, Campo Grande segue liderando em números brutos, com 59 novos testes positivos durante a semana. Dourados vem logo em seguida, com 17, seguida de Naviraí, com 14. No total, MS registrou novos 132 casos de Covid.

Deixe seu Comentário

Leia Também