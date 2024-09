Ministério da Saúde disponibilizará 37 UBSs com novo projeto arquitetônico em MS

Sarah Chaves, com informações do Ministério da Saúde

Após 10 anos, o Ministério da Saúde disponibilizou mais um projeto arquitetônico de referência para o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), que viabilizará a construção de 37 UBSs, com um investimento de R$ 89,5 milhões em Mato Grosso do Sul.

O Projeto Referencial de Arquitetura e Engenharia da Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte 1 viabilizará a construção de 1.800 unidades e contará com um investimento de R$ 4,2 bilhões.



Desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar que incluiu arquitetos, engenheiros e especialistas da pasta, os projetos incorporam serviços assistenciais avançados, como: a criação da sala de amamentação em cada UBS, espaços coletivos internos e externos que valorizam as práticas coletivas integrativas, complementares e comunitárias; atendimento a mulheres em situação de violência com a criação das Salas Lilás; salas de medicação em conformidade com as normas sanitárias; consultórios de atendimento individualizado com acessibilidade; ampla sala de vacinação, dentre outras estruturas.

Soluções de saúde digital, como a telessaúde, também foram integradas, melhorando a qualidade e o tempo de resposta dos atendimentos ao conectar a atenção primária com a atenção especializada à saúde.

As UBSs serão organizadas por núcleos temáticos assistenciais e integrados que fortalece a integralidade do cuidado, a gestão clínica compartilhada, humanizada e multiprofissional, promove o acolhimento, a acessibilidade e o bem-estar dos usuários, que são recebidos em um espaço com ambiência inclusiva e de fácil compreensão.

Esses projetos incorporam estratégias para a construção de edificações sustentáveis e resilientes: ventilação e Iluminação naturais em todos os ambientes, exceto nas áreas restritas; estratégias de uso racional de água e reuso; instalações e equipamentos de baixo consumo energético; energia renovável com captação de energia solar (placas fotovoltaicas) ; sistema construtivo enxuto (Lean Construction - baixa emissão de carbono ou Zero Carbono, minimizando o efeito estufa), seguindo alinhamento firmado pelo governo federal junto à ONU e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030

Os projetos arquitetônicos do Novo PAC desenvolvidos pelo Ministério da Saúde facilitam a celeridade nas aprovações junto aos órgãos competentes e no processo de licitações públicas, otimizando o tempo de resposta das gestões municipais, estaduais e distrital.

