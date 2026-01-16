Menu
Saúde

Medicamentos são descartados e encontrados em bueiro de Nova Andradina

Prefeito promete investigar quem estaria cometendo os atos

16 janeiro 2026 - 17h12Luiz Vinicius
Remédios estavam em várias caixasRemédios estavam em várias caixas   (Instagram/Via Nova Fogo)

Diversos medicamentos foram descartados e encontrados em um bueiro, na cidade de Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande. As imagens foram divulgadas pelo prefeito Dr. Leandro Fedossi nas redes sociais nesta sexta-feira, dia 16.

A suspeita é que algum morador do município tenha cometido o ato, o que na visão do prefeito, prejudica a população, que tem sentido falta dos remédios nas unidades de saúde e hospitalar.

O prefeito afirmou que vai investigar quem estaria cometendo os atos, pois além de representar um desperdício de recurso público, o descarte incorreto pode representar um risco ambiental e à saúde pública.

"É inadmissível que, enquanto muitas pessoas precisam de remédios, outros estejam jogando fora. Vamos apurar e tomar as medidas necessárias”, declarou.

