Medicamentos são descartados e encontrados em bueiro de Nova Andradina

Diversos medicamentos foram descartados e encontrados em um bueiro, na cidade de Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande. As imagens foram divulgadas pelo prefeito Dr. Leandro Fedossi nas redes sociais nesta sexta-feira, dia 16.

A suspeita é que algum morador do município tenha cometido o ato, o que na visão do prefeito, prejudica a população, que tem sentido falta dos remédios nas unidades de saúde e hospitalar.

O prefeito afirmou que vai investigar quem estaria cometendo os atos, pois além de representar um desperdício de recurso público, o descarte incorreto pode representar um risco ambiental e à saúde pública.

"É inadmissível que, enquanto muitas pessoas precisam de remédios, outros estejam jogando fora. Vamos apurar e tomar as medidas necessárias”, declarou.

