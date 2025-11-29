Menu
Saúde

Membros do Hospital Universitário integram agenda técnica sobre radioterapia na China

A comitiva visitou centros chineses e avaliou equipamentos que podem modernizar a assistência oncológica

29 novembro 2025 - 12h14Sarah Chaves
O convite foi formalizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) O convite foi formalizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)   (Divulgação)

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) recebeu o convite oficial para integrar uma série de visitas técnicas na China voltadas à apresentação dos equipamentos Acelerador Linear VENUSX e Acelerador Linear VMI Médica, tecnologias consideradas estratégicas para a ampliação da capacidade de radioterapia no Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Plano de Expansão da Radioterapia – PERSUS II.

Representando o Humap-UFMS, a física médica Aline Desidera Santo Andre foi convidada para acompanhar, in loco, a demonstração dos equipamentos, o funcionamento das unidades instaladas e os processos operacionais adotados pelos centros chineses.

A programação da visita ocorreu em três localidades: Showroom da LineTech, em Pequim, e Hospital Tang Ning Hui 酒店, na província de Hebei. Zibo Central Hospital, na província de Shandong, na cidade de Zibo.

Durante a imersão técnica, a comitiva brasileira teve acesso a demonstrações, fluxos de instalação, rotinas clínicas e protocolos de segurança, informações essenciais para orientar futuras aquisições e implantações no SUS.

Para a superintendente do Humap-UFMS, Dra. Andrea Lindenberg, a participação do hospital nessa agenda reforça o compromisso com a qualidade e a inovação. “É uma honra para o Humap-UFMS ter uma profissional envolvida em uma agenda internacional tão relevante. Conhecer de perto tecnologias que podem transformar o cuidado em radioterapia fortalece nossa capacidade técnica e amplia o impacto positivo para os pacientes do SUS.”

O convite foi formalizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) aos representantes envolvidos no processo de avaliação, buscando ampliar o acesso da população a equipamentos na assistência oncológica com alta tecnologia em radioterapia.

