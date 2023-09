Menina de 9 anos é vítima da Influenza em MS

Uma criança, de apenas 9 anos, foi a última morte por influenza confirmada em Mato Grosso do Sul. Ela teria falecido no dia 3 de março, mas que teve a causa confirmada apenas agora, saindo no Boletim Epidemiológico da Inflenza divulgado nesta quarta-feira (13) pela Secretaria Estadual de Saúde.

Segundo o levantamento, o estado soma 64 óbitos em decorrência da doença. Desde o início do ano, Mato Grosso do Sul registrou 5.826 notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sarg), desses, 467 foram confirmados para Influenza.

A última vítima registrada era moradora de Corumbá e foi acometida pela Influenza. Não consta se ela possuía comorbidades.

Deixe seu Comentário

Leia Também