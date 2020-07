Menino de 10 anos ajuda mãe dar luz a irmão no banheiro de casa

Um garoto, 10 anos, foi responsável por auxiliar a própria mão no parto do irmão, que aconteceu no banheiro de casa, nesta quinta-feira (9), em Sidrolândia.

De acordo com o site “Sidrolândia News”, o Corpo de Bombeiros Militares (CBM), foi acionado para ir até o local pois um parto estava acontecendo, chegando na casa encontraram o menino auxiliando a mãe para o nascimento de seu irmãozinho.

Logo que chegaram, os socorristas iniciam os procedimentos necessários como a os socorristas realizaram a limpeza das vias aéreas do bebê, cortou o cordão umbilical e foram encaminhados para o Hospital de Sidrolândia, onde será examinado.

O recém-nascido, que recebeu o nome de Pedro, foi transferido para uma incubadora neonatal do Hospital Universitário em Campo Grande para ganhar peso. Mãe dele, Elizete Firmo, continuou no hospital e deve receber alta nesta sexta-feira (10).

