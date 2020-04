Mercadão e Camelódromo serão descontaminados na próxima quarta e quinta

Na próxima quarta e quinta-feira (22 e 23), será realizada a descontaminação do Mercadão Municipal e da Feira Central em Campo Grande. No Mercadão, a descontaminação será às 18h de quarta, e na Feira Central, às 7h da quinta.

O trabalho será realizado pelo Comando Conjunto Oeste (C Cj Oeste) a pedido da Prefeitura Municipal, visando suavizar os impactos causados pelo novo coronavírus.

Durante a descontaminação serão tomadas medidas protetivas no entorno dos locais, como isolamento e interdição de acessos, visando garantir a segurança da população e dos profissionais que participarão da atividade.

As ações serão iniciadas pelo Grupamento Operativo de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (GptOpDefNBQR), composto por militares da Marinha do Brasil, com apoio do Exército Brasileiro.

