Ministério da Agricultura confirma caso de gripe aviária no RS

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou a detecção de um caso de vírus da influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP) em matrizeiro de aves comerciais no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul.

Esse é o primeiro foco de IAAP detectado em sistema de avicultura comercial no Brasil e, devido a questões contratuais, a exportação de aves para a China foi suspensa, informou o Mapa à Agência Brasil.

“A população brasileira e mundial pode se manter tranquila em relação à segurança dos produtos inspecionados, não havendo qualquer restrição ao seu consumo. O risco de infecções em humanos pelo vírus da gripe aviária é baixo e, em sua maioria, ocorre entre tratadores ou profissionais com contato intenso com aves infectadas (vivas ou mortas)”, disse o ministério em nota.

Segundo a pasta, foram adotadas as medidas de contenção e erradicação do foco previstas no plano nacional de contingência, além do caso já ter sido comunicado para organizações internacionais. “O Mapa também está realizando a comunicação oficial aos entes das cadeias produtivas envolvidas, à Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), aos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente, bem como aos parceiros comerciais do Brasil”, comentou.

