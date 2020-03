Ministério da Saúde aluga 2 mil leitos volantes em todo o país

Priscilla Porangaba, com informações do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (16) mais 2 mil leitos volantes de UTI para serem utilizados em decorrência do coronavírus. Os leitos serão alugados por seis meses. Os custos de instalação e manutenção chegam a mais de R$ 600 milhões.

Quinhentos e quarenta desses eleitos serão divididos pelos estados, e outra parte será destinada para os estados que tiverem demandas.

O governo ainda afirmou que está monitorando os leitos privados e poderá requisitá-los, se necessário, para o SUS.

O Ministério da Saúde ainda anunciou a liberação de R$ 432 milhões para estados reforçarem o plano de contingência contra o vírus.

São 234 casos confirmados para o coronavírus no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde nesta segunda-feira. Desses, 18 estão hospitalizados. Em dois dias, o número de casos confirmados mais que dobrou.

A Região Sudeste tem o maior número de confirmações com 189. A maior parte em São Paulo, 152, e o Rio de Janeiro, 31.

A Região Sul tem 19 casos confirmados. O Centro-Oeste, 18 casos; Nordeste, 7 casos; e a Região Norte, apenas 1 caso.

Todos os estados do país têm, ao menos, casos suspeitos do coronavírus. No total, 2064 casos estão em investigação pelas secretarias de Saúde. Outros 3.922 casos foram descartados para o coronavírus.

Deixe seu Comentário

Leia Também