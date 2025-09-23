Menu
Menu Busca terça, 23 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Ministério da Saúde amplia acesso à mamografia no SUS para mulheres de 40 anos

Faixa de 40 a 49 anos concentra 23% dos casos de câncer de mama

23 setembro 2025 - 15h36Taynara Menezes, com Agência Brasil
Até então, a orientação era que o exame fosse feito a partir dos 50 anosAté então, a orientação era que o exame fosse feito a partir dos 50 anos   (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O Ministério da Saúde ampliou o acesso à mamografia, via Sistema Único de Saúde (SUS), para mulheres de 40 a 49 anos, mesmo que não haja sinais ou sintomas de câncer de mama. A justificativa é que a faixa etária concentra 23% dos casos da doença, e a detecção precoce aumenta as chances de cura.

Até então, a orientação era que o exame fosse feito a partir dos 50 anos. A medida faz parte de um conjunto de ações anunciadas nesta terça-feira (23) voltado para a melhoria do diagnóstico e da assistência. A recomendação para mulheres a partir dos 40 anos é que o exame seja feito sob demanda, em decisão conjunta com o profissional de saúde.

“A paciente deve ser orientada sobre os benefícios e desvantagens de fazer o rastreamento. Mulheres nesta idade tinham dificuldade com o exame na rede pública de saúde por conta da avaliação de histórico familiar ou necessidade de já apresentar sintomas”, informou o ministério em nota.

As mamografias via SUS em pacientes com menos de 50 anos, de acordo com a pasta, representam 30% do total, o equivalente a mais de 1 milhão apenas no ano de 2024.

Rastreamento ativo
Outra medida anunciada é a ampliação da faixa etária para o rastreamento ativo – quando a mamografia é solicitada de forma preventiva a cada dois anos. A idade limite, até então, era 69 anos. Agora, passa a ser 74 anos. Dados do ministério revelam que quase 60% dos casos de câncer de mama estão concentrados entre 50 e 74 anos.

“A ampliação do acesso à mamografia aproxima o Brasil de práticas internacionais, como as adotadas na Austrália, e reforça o compromisso em garantir diagnóstico precoce e cuidado integral às mulheres brasileiras. O câncer de mama é o mais comum e o que mais mata mulheres, com 37 mil casos por ano”, reforçou a pasta.

Os números mostram que, em 2024, cerca de 4 milhões de mamografias para rastreamento e 376,7 mil exames diagnósticos foram realizados no SUS.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

O Revalida avalia a formação de brasileiros e estrangeiros que querem exercer a medicina no Brasil
Saúde
Candidatos do Revalida já podem recorrer a resultado da 2ª etapa
Ministro Alexandre Padilha
Saúde
SUS recebe 100 mil unidades de implante contraceptivo para distribuição
Foto: Julia Prado/MS
Saúde
Vacinação contra HPV acontece no Shopping Campo Grande neste sábado
Mato Grosso do Sul vem conquistando resultados expressivos
Saúde
No Dia Nacional do SUS, MS celebra mais de 2 milhões de vacinas aplicadas em 2025
TJMS lança manual orientativo sobre cumprimento de decisões judiciais na área da saúde
Justiça
TJMS lança manual orientativo sobre cumprimento de decisões judiciais na área da saúde
Nova diretiz foi publicada por vários órgãos
Saúde
Pressão 12 por 8 passa a ser considerada pré-hipertensão
Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e de outras arboviroses, como zika e chikungunya
Saúde
Indenização de R$ 50 mil deve ser paga este mês para vítimas do Zika
Novo cartão do SUS será unificado com dados do CPF
Saúde
Novo cartão do SUS será unificado com dados do CPF
Fachada do Hospital Universitário
Saúde
Centro obstétrico do HU fechará temporariamente para obras na Capital
HU-UFGD - Hospital Universitário da Grande Dourados
Saúde
Governo quer ampliar em 40% atendimento nos hospitais universitários

Mais Lidas

Ele passou por cirurgia, ficando internado antes de ser detido pelas autoridades
Polícia
Ladrão tem perna e pênis amputados após roubar moto e se acidentar
O suspeito foi preso pelas autoridades
Polícia
JD1TV: Mãe nunca desconfiou que pedreiro estava estuprando a filha no Dom Antônio
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Ilustrativa
Polícia
Mulher fica com ciúmes da filha com o marido e tenta matar os dois em bebedeira na Capital