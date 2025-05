Ministério da Saúde amplia atenção primária em MS com novas equipes e serviços

Mato Grosso do Sul foi contemplado com a ampliação dos serviços de saúde por meio do credenciamento de 22 novas equipes, 11 polos da Academia da Saúde e 1 Centro de Especialidades Odontológicas (CEO). A medida integra a estratégia nacional de fortalecimento da atenção primária no Sistema Único de Saúde (SUS).

Entre as novas equipes credenciadas no estado estão:

1 equipe de Saúde da Família

5 equipes de Atenção Primária

5 equipes de Saúde Bucal

11 equipes multiprofissionais (eMulti)

Essas equipes atuarão diretamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), oferecendo atendimento básico e ações de prevenção à população.

Além disso, foram credenciadas 2 Unidades Básicas de Saúde Fluvial (UBSFs) para atender comunidades ribeirinhas do Pantanal Sul-Mato-Grossense.

Os municípios do estado têm até junho de 2025 para registrar as novas equipes no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e garantir o repasse dos recursos federais.

A iniciativa faz parte de um investimento nacional de R$ 362 milhões em 2025 e R$ 640,4 milhões em 2026. O objetivo é reforçar a cobertura e a qualidade da atenção básica, priorizando áreas com maior vulnerabilidade social.

