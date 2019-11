Ministério da saúde faz campanha incentivando diagnóstico precoce do vírus HIV

O Ministério da Saúde, às vésperas do Dia Mundial de Luta Contra a Aids, celebrado no domingo (1), fez um alerta que 135 mil pessoas no Brasil convivem com o vírus HIV e não sabem.

Na avaliação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, houve ganhos importantes nos últimos anos, mas ainda há uma série de desafios.

Segundo os dados apresentados nesta sexta-feira (29), das 900 mil pessoas com HIV, 766 mil foram diagnosticadas, 594 mil fazem tratamento com antirretroviral e 554 mil não transmitem o HIV.

Ao ressaltar que o Brasil oferece acesso universal ao tratamento, não só de Aids, mas também HIV, o ministro da Saúde comemorou a redução nos casos e, também, na mortandade causada pela doença.

“Encerrando o ano de 2019, veremos uma diferença ainda maior. Não podemos ter casos de morte com Aids”, disse o ministro.

A nova campanha do Ministério é direcionada à população jovem, onde a contaminação está crescendo. O foco é reforçar a importância da prevenção, testagem e tratamento.

Até o fim do ano, o governo estima que seja distribuído 462 milhões de preservativos, que segundo o Ministério é a forma mais eficaz de prevenção.

