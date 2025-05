Ministério da Saúde recomenda que MS amplie vacinação contra a gripe

O Ministério da Saúde voltou a recomendar que Mato Grosso do Sul amplie a vacinação contra a gripe e reforce a busca ativa dos grupos considerados prioritários.

O objetivo é a proteção da população contra os vírus respiratórios, especialmente o público mais vulnerável, como crianças, idosos e gestantes.

A pasta ainda aproveitou para dizer para o estado imunizar as pessoas que procurarem as unidades básicas de saúde, mesmo que não pertençam ao grupo que tem prioridade na vacinação.

Em parceria com os municípios, Mato Grosso do Sul aplicou 20,8 mil doses no 'Dia D', ocorrido no dia 10 de maio.

Desde o início da campanha nacional, em março, mais de 573 mil doses já foram aplicadas em Mato Grosso do Sul nos grupos prioritários. Para garantir a ampla cobertura vacinal, o Ministério da Saúde destinou cerca de 764 mil doses ao estado.

