Ministério Público vai acompanhar estrutura das UBSs em Novo Horizonte do Sul

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um Procedimento Administrativo para acompanhar e fiscalizar a estrutura e o funcionamento das unidades básicas de saúde de Novo Horizonte do Sul. A medida foi tomada pelo promotor de Justiça Allan Thiago Barbosa Arakaki.

Conforme a Resolução n.º 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, o MPMS deve realizar reuniões periódicas, visitas técnicas presenciais e fiscalizações regulares para garantir que os serviços de saúde pública atendam aos padrões exigidos.

O procedimento inclui a requisição de todas as informações pertinentes aos órgãos responsáveis pela prestação dos serviços. O objetivo é verificar se as unidades possuem estrutura adequada, com pessoal qualificado e identificado, ambientes organizados, equipamentos e materiais suficientes, além de suporte logístico e procedimentos atualizados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também