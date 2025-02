Ministra da Saúde anuncia data de inscrições para 2ª etapa do Novo PAC Saúde

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou nesta quarta-feira (12), durante o Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas (ENPP), em Brasília, o dia 24 de fevereiro como data de início das inscrições para a segunda etapa do Novo PAC Saúde – Seleções.

Serão investidos R$ 5,8 bilhões pelo Ministério da Saúde, que irá levar 18,9 mil equipamentos ou veículos e 945 novas unidades de saúde às cidades brasileiras.

Nisia detalhou que o PAC vai ao encontro de programas importantes do Ministério da Saúde, como é o caso do Mais Saúde da Família e da expansão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). “Na saúde, tivemos o maior número de demandas durante a primeira edição. Isso mostra a necessidade de investimentos como esse nos municípios brasileiros”, disse a ministra.

No total, o ministério investirá R$ 3,6 bilhões na construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e aquisição de Unidades Odontológicas Móveis, além da distribuição de kits de telessaúde e equipamentos para as UBS, que incorporação a Atenção Primária, classificada como a “porta de entrada” do SUS.

Já na Atenção Especializada, serão destinados R$ 2,1 bilhões na construção de policlínicas, Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e fornecimento de 1,5 mil ambulâncias do Samu 192.

Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, os projetos serão padronizados. “Oferecemos projetos padronizados de Caps, policlínicas e Unidades Básicas de Saúde para facilitar a implantação dos serviços pelo país”, destacou.

