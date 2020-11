Moderna afirma 94,5% de eficácia da sua vacina contra Covid-19

Gabrielly Gonzalez, com informações do G1

Nesta segunda-feira (16), a farmacêutica norte-americana Moderna anunciou que sua candidata a vacina contra Covid-19, a mRNA-1273, é 94,5% eficaz na prevenção à doença, os dados são resultado da análise preliminar da fase 3. Os dados são provisórios e ainda não foram publicados em revista científica.

A análise provisória da Moderna incluiu 95 participantes do ensaio que receberam um placebo ou a vacina. Destes, apenas cinco infecções ocorreram naqueles que receberam a vacina, que é administrada em duas doses com 28 dias de intervalo.

“Este é um momento crucial no desenvolvimento de nossa vacina candidata. Desde o início de janeiro, temos perseguido esse vírus com a intenção de proteger o maior número possível de pessoas ao redor do mundo. Sabemos que cada dia é importante. Esta análise provisória positiva do nosso estudo de fase 3 nos deu a primeira validação clínica de que nossa vacina pode prevenir contra a doença, incluindo casos graves”, disse Sne Bancetéphal, CEO da Moderna.

Baseado nos dados provisórios, que garantem eficácia, a farmacêutica pretende pedir ao Food and Drug Administration (órgão regulatório americano equivalente à Anvisa) uma autorização de uso emergencial da vacina nas próximas semanas. Moderna também planeja enviar pedidos de autorização a agências regulatórias globais.

Ainda segundo a farmacêutica, a vacina foi bem tolerada, sem problemas significativos de segurança.

As etapas:

Os testes de fase 1 costumam envolver dezenas de voluntários; os de fase 2, centenas; e os de fase 3, milhares. Essas fases costumam ser conduzidas separadamente, mas, por causa da urgência em achar uma imunização da Covid-19, várias empresas têm realizado mais de uma etapa ao mesmo tempo.

