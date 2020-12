Moradores de MS poderão se vacinar contra Covid-19 em SP

Matheus Rondon, com informações Gazeta do Povo

A vacina contra a Covid-19 também poderá ser tomada por brasileiros que não moram em São Paulo. O estado adquiriu a vacina da CoronaVac, imunizante do laboratório chinês Sinovac, produzido no Brasil pelo Instituto Butantan. A informação foi dada pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), nesta segunda-feira (7).

"Todo e qualquer brasileiro que estiver em São Paulo e pedir a vacina receberá gratuitamente. Não precisará comprovar residência em São Paulo. Nós fazemos parte do Brasil. E aqui vacinaremos todos que precisarem ser vacinados ", disse Doria.

A vacinação no estado será dividida em três fases com início em 25 de janeiro. Os primeiros beneficiados com a imunização serão idosos, profissionais de saúde, indígenas e quilombolas.

A aplicação da Coronavac está condicionada à apresentação dos resultados de eficácia da vacina, o que ainda não ocorreu, e autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O acordo entre o Butantan e a Sinovac prevê o recebimento, ainda neste ano, de 6 milhões de doses prontas do imunizante e matéria-prima para a produção de outras 40 milhões de doses.

