MP investiga desabastecimento de insumos e desassistência na Santa Casa

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) investiga possível desabastecimento de medicamentos e insumos, além da paralisação de atendimentos ambulatoriais e cirurgias eletivas no Hospital Santa Casa de Campo Grande. O Inquérito Civil 06.2025.00000258-1 está em andamento na 32.ª Promotoria de Justiça de Saúde Pública, sob supervisão da promotora Daniella Costa da Silva.

Segundo as denúncias recebidas pelo MPMS, o hospital enfrenta diversos problemas, incluindo atrasos no pagamento de profissionais e fornecedores, suspensão de serviços médicos como ortopedia, cirurgia plástica, vascular e urologia, uso de materiais não padronizados e falhas no serviço de neurocirurgia, afetando o atendimento aos pacientes.

Diante da gravidade dos relatos, a promotoria destaca a importância de uma apuração detalhada das causas desses problemas e a adoção de medidas corretivas. O MPMS enfatiza a necessidade de um acompanhamento contínuo da situação para garantir a qualidade dos serviços prestados à população e fortalecer a transparência das ações públicas.

A promotora solicitou informações às Secretarias Estadual e Municipal de Saúde e agendou uma reunião para o dia 6 de março, às 14h, no auditório do Ministério Público Estadual, para discutir as ações adotadas pelas autoridades para resolver a situação e evitar a desassistência aos pacientes.

Outro Lado - Até o fechamento desta matéria, a assessoria de comunicação do Hospital Santa Casa não retornou aos contatos feitos pelo JD1 Notícias. O espaço segue aberto para atualizações.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também