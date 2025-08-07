Menu
Menu Busca quinta, 07 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

MPF fixa prazo para que DSEI garanta atendimento de saúde à população indígena de Jardim

Para a procuradora, o Estado não pode condicionar o acesso à saúde à regularização fundiária das terras indígenas

07 agosto 2025 - 10h11Vinícius Santos
Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul - Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul -   (Foto: Redes Sociais)

O Ministério Público Federal (MPF/MS) recomendou formalmente que o Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (DSEI/MS) assegure atendimento de saúde à comunidade indígena de Laranjal, localizada no município de Jardim, no prazo máximo de 60 dias. A medida inclui o envio de Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena e Agente Indígena de Saúde.

A recomendação foi assinada pela procuradora da República Karine Suzan Hoffstaeter Boteon. O documento aponta que a comunidade não conta com estrutura mínima para realização dos atendimentos e, por isso, o MPF orienta que o DSEI/MS instale uma tenda ou outro tipo de estrutura móvel adequada para abrigar os profissionais e pacientes até que um posto de saúde seja construído no local.

Foi concedido o prazo de 15 dias, a partir do recebimento da recomendação, para que o DSEI/MS informe ao MPF se irá acatar a medida e quais providências serão adotadas. Caso não concorde, o órgão deve justificar os motivos.

A procuradora destacou que a recomendação tem caráter extrajudicial e busca evitar a judicialização do caso. No entanto, ela alertou que a manutenção de ações ou omissões ilegais poderá resultar em medidas administrativas e judiciais cabíveis.

Karine Boteon também ressaltou que o Estado brasileiro não pode condicionar a prestação de serviços básicos à regularização fundiária de territórios indígenas. Segundo ela, atrelar o acesso à saúde à demarcação de terras representa omissão do Estado em garantir direitos essenciais.

O DSEI/MS informou ao MPF que, com base no Decreto nº 3.156/1999, sua atuação estaria limitada a terras indígenas homologadas, o que excluiria a Terra Indígena Laranjal. O MPF discorda do entendimento e reforça que a população local deve ter acesso à saúde, independentemente da situação fundiária da área.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministério Público Federal (MPF) -
Interior
Serviços de saúde destinados a indígenas em Corumbá passam por fiscalização do MPF
Menina passou por procedimento inovador
Saúde
HU da Capital realiza cirurgia inédita em criança com grave deformidade mandibular
Foco de dengue
Interior
MP apura ações da prefeitura de Fátima do Sul no combate à dengue, zika e chikungunya
Capital recebe 1ª edição do "Circuito da Saúde" nesta quarta-feira
Saúde
Capital recebe 1ª edição do "Circuito da Saúde" nesta quarta-feira
Fachada do prédio do Tribunal Regional Eleitoral -
Interior
Justiça mantém penalidade por deepfake nas eleições de Bandeirantes
Foto: Reprodução /
Polícia
Influencer maromba da Capital é alvo de operação contra comércio ilegal de anabolizantes
Ilustrativa
Saúde
Mortes de crianças por diarreia devem aumentar com a pobreza e aquecimento global, diz análise
Caneta emagrecedora nacional chega às farmácias na segunda-feira
Saúde
Caneta emagrecedora nacional chega às farmácias na segunda-feira
Hospital São Julião celebra 84 anos com inauguração de novo ambulatório
Saúde
Hospital São Julião celebra 84 anos com inauguração de novo ambulatório
Associação de Odontologia seleciona pacientes para implantes dentários na Capital
Saúde
Associação de Odontologia seleciona pacientes para implantes dentários na Capital

Mais Lidas

Ministro Alexandre de Moraes
Política
Placar atualizado mostra posição dos senadores sobre impeachment de Moraes
A mobilização aconteceu durante o começo da tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Lá vem ele de novo! Frio de 4°C volta para MS neste final de semana
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Adolescente autista é abandonado em rodoviária após ser retirado a força de ônibus em MS