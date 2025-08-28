MPF mira supostas falhas nos repasses a agentes de saúde em Corumbá

O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul (MPF/MS) converteu o Procedimento Preparatório nº 1.21.004.000106/2024-73 em inquérito civil para apurar supostas irregularidades no repasse de recursos federais destinados a Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE) no município de Corumbá.

A decisão é assinada pela procuradora da República Aline Morais Martinez dos Santos, que considerou necessária a coleta de novos elementos para esclarecer os fatos. De acordo com o MPF, o procedimento inicial foi instaurado para verificar possíveis falhas no uso de verbas federais repassadas pela União à cidade, especificamente para o pagamento dos profissionais.

A conversão do procedimento em inquérito civil está vinculada à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. As apurações se baseiam nos princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal, que estabelece normas de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e probidade administrativa para a gestão pública.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também