MPMS instaura procedimento para monitorar ações contra hepatite A na Capital

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um Procedimento Administrativo para acompanhar as ações de prevenção e controle da hepatite A em Campo Grande. A decisão foi tomada após o aumento significativo de casos na capital, que registrou 103 ocorrências até novembro de 2024, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Até 2023, Campo Grande estava entre as poucas capitais brasileiras sem notificações da doença. No entanto, os casos cresceram de forma expressiva no último ano, atingindo principalmente pessoas entre 20 e 49 anos. Apenas entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025, foram confirmados 25 novos casos, demonstrando uma tendência de alta nos registros.

O Procedimento Administrativo foi assinado pelo promotor de Justiça Marcos Roberto Dietz, da 76ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, e tem como objetivo monitorar as providências adotadas pelas autoridades de saúde.

Entre as ações previstas estão a coleta de informações sobre a situação da hepatite A na capital, a notificação das secretarias estadual e municipal de Saúde para esclarecimentos e a solicitação de dados sobre a cobertura vacinal e os impactos das estratégias adotadas.

A medida foi tomada após a divulgação do Ofício Circular nº 0025/2024 pelo Núcleo de Apoio Especial à Saúde (Naes), coordenado pela promotora de Justiça Daniela Cristina Guiotti. O documento alerta para o agravamento da situação epidemiológica da hepatite A em Mato Grosso do Sul, com aumento de casos tanto na capital quanto no interior do estado.

O que é a hepatite A?

A hepatite A é uma infecção causada pelo vírus HAV, também conhecida como “hepatite infecciosa”. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença geralmente tem evolução benigna, mas sua gravidade e letalidade aumentam com a idade.

