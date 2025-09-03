MS adota novas diretrizes no combate ao Aedes aegypti após aumento de infestação

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES), por meio da Coordenadoria Estadual de Controle de Vetores, anunciou a reorganização das ações de campo contra o Aedes aegypti.

A mudança segue novas diretrizes do Ministério da Saúde e foi divulgada após a publicação do 3º Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa) de 2025.

A principal alteração está na forma de definir as metas das visitas domiciliares. Antes, cada agente atuava em uma microárea fixa, que podia abranger de 800 a 1.000 imóveis.

Agora, os esforços serão direcionados conforme a estratificação de risco, priorizando os territórios com maior índice de infestação.

“Se um município tem 10 mil imóveis e metade deles está em áreas críticas, as equipes concentram o trabalho nesses locais, enquanto os demais são monitorados por ovitrampas. Essa abordagem torna a alocação dos recursos mais eficiente e baseada em evidências técnicas”, explica Marcus Carvalhal, gerente de Mobilização Social e Gestão de Resíduos da SES.

Atualização tecnológica e capacitação

Durante webconferência realizada na última semana com representantes dos 79 municípios do Estado, a SES apresentou as novas diretrizes e a atualização do aplicativo e-Visita Endemias, ferramenta que auxilia na gestão das informações entomológicas.

Segundo Carvalhal, a reformulação do sistema está diretamente ligada à mudança de estratégia: “O foco agora é atuar onde o risco é real e imediato, aumentando a efetividade das visitas e otimizando recursos”.

Infestação sazonal em alerta

O terceiro ciclo do LIRAa/LIA de 2025 revelou crescimento nos índices de infestação: 21 municípios foram classificados em risco médio e um em risco alto. No mesmo período de 2024, apenas três estavam em risco médio e nenhum em risco alto.

Com a chegada do período mais crítico para transmissão de arboviroses, a SES reforça a importância da vigilância intensificada e do ajuste dos cronogramas municipais.

“O levantamento é essencial para direcionar as ações. Assim conseguimos identificar as áreas mais vulneráveis e reprogramar as metas de visita”, afirma Mauro Lúcio Rosário, coordenador do Controle de Vetores da SES.

A secretaria também prevê capacitações regionais para os agentes de campo e suporte técnico contínuo aos municípios.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também