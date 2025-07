MS aplica mais de 20 mil doses de vacina em escolas dentro de programa nacional

Com 20,5 mil doses aplicadas em escolas de 70,8% dos municípios, Mato Grosso do Sul avança na cobertura vacinal de crianças e adolescentes por meio do Programa Saúde na Escola (PSE). O balanço do primeiro semestre de 2025 foi divulgado nesta quarta-feira (16) pelo Ministério da Saúde.

O PSE leva vacinação a estudantes de até 15 anos e, pela primeira vez, teve as aplicações realizadas em ambiente escolar registradas separadamente, o que representa um avanço no acompanhamento das ações.

Todos os 79 municípios de MS aderiram ao programa, que deve alcançar mais de 408 mil alunos no estado. Ao todo, 25 tipos de vacinas, como HPV, meningite, dengue, febre amarela e poliomielite, foram aplicadas em unidades de ensino.

Em todo o país, já são mais de 1 milhão de doses aplicadas em 4,1 mil cidades. A mobilização dentro das escolas gerou aumento expressivo: em maio, por exemplo, foram registradas 583,7 mil aplicações — 25 vezes mais do que em março.

