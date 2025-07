MS apresenta queda na incidência de vírus respiratório; país ainda sofre

Mato Grosso do Sul vem apresentando uma redução na incidência de casos relacionados a Síndrome Respiratória Aguda Grave, conforme o boletim InfoGripe, divulgado pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), nesta quinta-feira (3).

O estado vem acompanhado do Distrito Federal, Espírito Santo, em Goiás, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, São Paulo, no Amazonas, Amapá, Pará, em Rondônia, no Tocantins, na Bahia, no Ceará, Maranhão e na Paraíba, que também apresentaram queda nesse quadro.

Por outro lado, a Fiocruz demonstrou preocupação com o aumento de casos em Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Mato Grosso, no Paraná e em Roraima.

Nas últimas quatro semanas epidemiológicas, o índice de casos positivos foi de 33,4% de influenza A, 1,1% de influenza B, 47,7% de vírus sincicial respiratório, 20,6% de rinovírus e 1,8% de Sars-CoV-2 (covid-19).

Entre os óbitos, a presença desses mesmos vírus foi de 74,1% de influenza A, 1,3% de influenza B, 14,1% de vírus sincicial respiratório, 10,2% de rinovírus e 3,1% de Sars-CoV-2 (covid-19).

