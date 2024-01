MS começa o ano com três casos de dengue e um de chikungunya

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou nesta quarta-feira (10) o primeiro boletim epidemiológico para dengue, zika e chikungunya do ano, que já teve 4 casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti em seus primeiros dias.

Até o último sábado (6), data que se completou a primeira semana epidemiológica de 2024, foram registrados 62 casos prováveis de dengue, com outros três confirmados, e 15 de chikungunya, com uma infecção confirmada.

Corumbá lidera nos casos prováveis de dengue, com dez, seguida de Laguna Carapã, com nove, e Amambai, que investiga oito casos prováveis da doença. Dourados, que recentemente iniciou um programa de vacinação contra dengue, investiga 5 casos prováveis da doença.

Campo Grande está entre os 63 municípios do Estado que não registraram nenhum caso provável da doença.

Em relação à chikungunya, o ano se iniciou quebrando um recorde, com o número de casos prováveis da doença ficando em 15, acima dos cinco casos prováveis relatados na primeira semana epidemiológica de 2023.

Amambai aparece liderando os casos prováveis no Estado, com oito. Em seguida aparecem as cidades de Sete Quedas e Ladário, ambas com dois casos suspeitos. Brasilândia, Ivinhema e Dourados registraram um caso suspeito cada.

O boletim epidemiológico desta semana referente à zika só trouxe dados até 30 de dezembro. Naquela semana, o ano se encerrava com 147 casos prováveis da doença e 96 confirmados.

Segundo os dados da SES, a Capital liderava tanto nos casos suspeitos, com 19, quanto nos casos confirmados, com 17.

