MS confirma duas novas mortes por dengue

Foi divulgado na terça-feira (1º), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), o mais recente boletim epidemiológico da dengue em Mato Grosso do Sul, com a confirmação de mais dois óbitos pela doença no Estado.

Até o momento, foram confirmados 37.160 casos de dengue em Mato Grosso do Sul. Com as novas mortes, o Estado já registrou 36 óbitos neste ano.

Em comparação com 2022, foram registradas 24 mortes em decorrência da doença e 21.328 casos confirmados durante todo o ano.

Os dois novos óbitos foram registrados em Novo Horizonte do Sul, sendo uma paciente 64 anos, com comorbidades, falecida em 16 de junho; e em Juti, uma paciente de 39 anos, sem comorbidades, que faleceu em 29 de maio.

