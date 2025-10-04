MS define plano de ação com fiscalização e protocolos contra intoxicação por metanol

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul realizou, nesta sexta-feira (3), uma reunião estratégica na sede da SES (Secretaria de Estado de Saúde) para definir ações imediatas e coordenadas de enfrentamento a possíveis casos de intoxicação por metanol.

O encontro reuniu representantes da saúde, da Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), do Procon-MS, da Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e da superintendência estadual do MAPA (Ministério da Agricultura e Pecuária).

Durante a reunião, foram estabelecidas medidas concretas, como a intensificação da fiscalização de produtos suspeitos em estabelecimentos comerciais, o monitoramento de casos clínicos compatíveis com intoxicação e a ativação de protocolos específicos de atendimento nas unidades de saúde. Também foi definido o fluxo para a coleta, envio e análise laboratorial de amostras, com o envolvimento direto de laboratórios públicos e técnicos capacitados.

Além disso, os órgãos se comprometeram com o compartilhamento ágil de informações entre as instituições, possibilitando uma resposta rápida em situações de emergência. O Procon-MS reforçará ações de vistoria em pontos de venda, enquanto a SES vai capacitar profissionais da rede pública e privada para reconhecer sinais clínicos e conduzir os pacientes conforme os protocolos de urgência.

“A articulação interinstitucional fortalece a capacidade de resposta do Estado, garantindo que os protocolos de emergência sejam cumpridos pelas unidades de saúde e que os órgãos de fiscalização atuem de forma coordenada em prol da segurança da população”, destacou a secretária adjunta da SES, Crhistinne Maymone.

