MS deve inaugurar primeira indústria farmacêutica no 1° semestre de 2026

Mato Grosso do Sul deverá contar com sua primeira indústria farmacêutica somente no primeiro semestre do próximo ano e será instalada na cidade de Terenos, a 30 quilômetros de Campo Grande.

A unidade, a boliviana IFA, terá um investimento de R$ 45 milhões, onde poderá gerar 120 empregos na primeira etapa de operações.

A indústria vai produzir fármacos de uso oral em capsulas gelatinosas destinados ao consumo interno e à exportação. Óleo de chia, ibuprofeno, spirulina, meloxican, picossulfato de sódio e nistatina, entre outros estão na lista de produtos a serem produzidos aqui.

Na última semana, houve uma reunião no CRF-MS (Conselho de Fármacia de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, onde o objetivo foi fortalecer o diálogo interinstitucional em prol do desenvolvimento da área farmacêutica no Estado.

A Indústria Farmacêutica IFA Ltda é uma empresa do grupo Laboratórios IFA S.A, de origem boliviana, que tem mais de 5 anos de atuação. Fabrica cerca de 75 produtos para exportação na Bolívia, como antibióticos, analgésicos, antipiréticos, anti-inflamatórios, suplementos minerais, antivirais.

