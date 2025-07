MS é 4º no ranking nacional de transplantes de fígado

Mato Grosso do Sul alcançou a 4ª colocação nacional em transplantes de fígado por milhão de habitantes, menos de um ano após iniciar oficialmente esse tipo de procedimento no estado.

Os dados são do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), que apontou uma taxa de 17,9 transplantes por milhão de habitantes no primeiro trimestre de 2025, atrás apenas do Distrito Federal (48,3), Paraná (21,0) e Ceará (18,6).

Desde que o Ministério da Saúde autorizou a realização de transplantes hepáticos em Mato Grosso do Sul, em julho de 2024, 45 cirurgias foram realizadas no Hospital Adventista do Pênfigo, sob liderança do cirurgião Gustavo Rapassi e sua equipe.

O desempenho é considerado um marco para o sistema de saúde pública do Estado. “Esse resultado reforça o compromisso do Estado com a ampliação do acesso a procedimentos de alta complexidade. A habilitação da equipe e da unidade hospitalar permitiu que, em menos de um ano, alcançássemos uma posição de destaque nacional”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa.

A coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Claire Miozzo, também destacou o avanço: “A implantação do transplante hepático é um marco para o Estado. Em pouco tempo, conseguimos estruturar um serviço eficiente, com equipe especializada e suporte hospitalar adequado, oferecendo o procedimento dentro do próprio território e garantindo mais segurança e conforto aos pacientes”, ressaltou.

Antes da habilitação local, pacientes sul-mato-grossenses precisavam se deslocar para outros estados em busca do procedimento, o que representava custos extras, longas filas de espera e maior risco clínico.

