MS enfrenta aumento nos casos de SRAG

Dados da Gerência de Influenza e Doenças Respiratórias da Secretaria de Estado de Saúde (SES) mostraram que Mato Grosso do Sul registrou a quinta semana consecutiva de crescimento nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

Desde o início do ano, a SES contabiliza 1.755 casos e 119 mortes por SRAG Hospitalizada, com 246 casos notificados apenas na Semana Epidemiológica (SE) 14 deste ano, aumento progressivo que é compatível com o comportamento sazonal da doença, que se intensifica durante os meses de outono e inverno.

O aumento no número de casos teve início na semana 10, na primeira quinzena do mês de março, com um aumento progressivo, com o registro de 163, 166, 198 e 246 novos casos nas respectivas semanas seguintes.

Segundo os dados, Campo Grande concentra a maior parte das notificações recentes, liderando em números absolutos no ano, com 633 casos acumulados até a semana 14, além de representar cerca de 70% dos casos registrados na última semana.

Devido a essa liderança no número de casos na Capital, a SES montou estrutura especial para vacinação contra Influenza, em parceria com o Corpo de Bombeiros, com a ação do Drive-Thru da Vacinação, encerrada na última quinta-feira (17), durando 16 dias.

