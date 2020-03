MS estabelece controle sanitário nas divisas com outros Estados

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul anunciou, nesta segunda-feira (23), o controle sanitário nas 13 divisas do estado com outras unidades federativas. Medida, segundo o órgão, tem o objetivo principal de evitar o avanço de transmissão do novo coronavírus (Covid-19).

A medida foi adotada pelo governador Reinaldo Azambuja após ele ouvir as recomendações técnicas da Secretaria de Estado de Saúde (SES). “Não é uma barreira, porque não é um fechamento, como o Governo Federal determinou nas fronteiras internacionais. Nós estamos mantendo o controle sanitário nas 13 entradas do estado, por profissionais da saúde, por policiais treinados, por equipes da nossa vigilância sanitária epidemiológica que, através da Iagro, vão controlar e dialogar com as pessoas que adentram o MS e verificar se tem algum sintoma, até para os encaminhamentos”, afirmou.

A implantação do controle sanitário nas 13 saídas de Mato Grosso do Sul passa a valer a partir desta segunda e será implantada nas vias que ligam os estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Paraná.

Deixe seu Comentário

Leia Também