A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou nesta terça-feira (31) que Mato Grosso do Sul tem mais quatro casos confirmados de coronavírus. Com os novos casos, o Estado fecha o mês de março com 48 pessoas infectadas.

Dos casos confirmados, dois são de Nova Andradina: um homem de 35 anos e uma jovem de 22. Um em Campo Grande, uma mulher de 38 anos e um em Alcinópolis, que se trata de um jovem de 24 anos. Todos os novos casos estão em isolamento domiciliar. Veja no quadro abaixo a situação de todos os casos confirmados até o momento:

A secretaria ainda registrou 554 novas notificações, 38 estão em investigação e 457 descartados. O primeiro óbito foi registrado nesta manhã, uma idosa de 64 anos.

Clique aqui e confira o boletim completo desta tarde.

