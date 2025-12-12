MS ganha 10 unidades móveis de vacinação para ampliar atendimento no interior

Mato Grosso do Sul ganhou dez "vacimóveis", unidades móveis preparadas para levar imunização a locais de grande circulação, áreas remotas e pontos estratégicos definidos em conjunto com os municípios.

Cada veículo conta com câmara refrigerada, materiais para preparo das vacinas, cadeira de atendimento, televisão para acolhimento e tenda externa, oferecendo estrutura completa, segura e confortável para ações itinerantes.

As novas unidades atenderão áreas sem sala de vacina, assentamentos, comunidades indígenas, regiões de difícil acesso e espaços públicos de grande fluxo. “O objetivo é ampliar o acesso e facilitar a vida da população, levando a vacina até onde as pessoas estão”, destacou o gerente de Imunização da SES (Secretaria de Estado de Saúde), Frederico Moraes.

Corumbá, Inocência, Japorã, Porto Murtinho, Miranda e Paranaíba foram as cidades que já receberam as unidades móveis, permitindo avaliar o desempenho dos veículos em diferentes realidades territoriais.

Os resultados orientam o planejamento das atividades programadas para 2026, quando os veículos serão utilizados nas principais agendas estaduais e nacionais, como a campanha de influenza, vacinação em fronteiras, multivacinação e vacinação contra a Covid-19.

O coordenador estadual de Imunização, Alberth Rangel, reforça que os vacimóveis representam um avanço estratégico para manter e ampliar a cobertura vacinal do Estado. “Essas unidades móveis fortalecem nossa capacidade de chegar a quem mais precisa, reduzindo barreiras e garantindo uma vacinação mais rápida, organizada e próxima das comunidades”.

Para a secretária-adjunta de Saúde, Crhistinne Maymone, a iniciativa consolida uma política pública moderna e orientada para resultados. “Os vacimóveis elevam o patamar da imunização em Mato Grosso do Sul. Eles permitem que o Estado chegue mais longe, com mais qualidade e equidade, garantindo que nenhum cidadão fique sem acesso à vacina por causa da distância ou da falta de estrutura local”, disseCrhistinne.

