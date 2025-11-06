MS investe R$ 198 milhões em novo modelo de financiamento hospitalar

Com investimento de R$ 198,5 milhões, o Governo de Mato Grosso do Sul implantou a Política Estadual de Incentivo Financeiro Hospitalar (Pehosp), novo modelo de repasse de recursos do SUS que promete fortalecer a rede hospitalar e ampliar a qualidade do atendimento à população.

Desenvolvida pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), a Pehosp contempla 64 municípios e faz parte da Nova Arquitetura da Saúde, estratégia que busca modernizar a gestão, dar previsibilidade financeira e premiar resultados com base no desempenho das unidades.

Pelo novo formato, os hospitais passam a receber dois tipos de incentivo: um fixo, destinado à manutenção de equipes e estrutura, e outro variável, calculado conforme o desempenho assistencial. Segundo a secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone, o modelo “garante mais transparência e fortalece boas práticas de gestão”.

A adesão à política já alcançou 99% das unidades contempladas, e o novo formato de financiamento deve vigorar em todo o Estado até o fim de novembro. O modelo foi construído de forma participativa, com a colaboração de prefeituras, dirigentes hospitalares e o Conselho Estadual de Saúde.

Para o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, a implantação marca uma nova fase da saúde pública em Mato Grosso do Sul.

“Estamos reorganizando a rede hospitalar com base em critérios técnicos e resultados mensuráveis, garantindo mais qualidade e transparência na aplicação dos recursos públicos”, destacou.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também