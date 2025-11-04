Menu
Saúde

MS investiga 7 óbitos por dengue e registro de casos chega a 8,2 mil

O número de mortes no ano é 18 até o momento

04 novembro 2025 - 15h39Luiz Vinicius
Não deixe água paradaNão deixe água parada   (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

Mato Grosso do Sul está investigando pelo menos 7 mortes, possivelmente por dengue, conforme o boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde), divulgado nesta terça-feira, dia 4. O número de óbitos no ano é 18 até o momento.

Os óbitos registrados ocorreram nos municípios de Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande. Entre as vítimas, 7 delas possuíam algum tipo de comorbidade.

Em relação aos casos confirmados, são 8.272 casos neste ano, segundo a 44ª semana epidemiológica.

Nos últimos 14 dias, Caracol, Bonito e Dourados registraram incidência baixa de casos confirmados para a doença.

Ainda conforme o boletim, 188.875 doses do imunizante já foram aplicadas na população alvo. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses do imunizante contra a dengue. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos.

