MS investiga mais de 2 mil casos de dengue e duas mortes no Estado

Um novo boletim epidemiológico da dengue foi divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul), nessa quinta-feira (15). No Estado, 2.816 casos da doença estão sendo investigados, assim como duas mortes.

Ainda conforme o boletim, o número de cidades com alta incidência aumentou para 10, no interior, apenas quatro eram destacadas com alerta vermelho. Entre as principais cidades estão:

Aral Moreira com 331 casos em investigação; Paranhos (305); Sete Quedas (126); Costa Rica (246); Coronel Sapucaia (120); Laguna Carapã (36); Chapadão do Sul (146); Rochedo (20); Brasilândia (38); Tacuru (35).

Ainda conforme a SES, o alerta de incidência é estabelecido conforme o número populacional e também de incidência em cada município.

Os "casos prováveis" englobam aqueles que estão em investigação, confirmados e ignorados. Não são considerados os casos descartados.

Já os "casos confirmados" são aqueles encerrados para o agravo, levando em conta o critério laboratorial ou clínico-epidemiológico, sujeitos a alterações.

