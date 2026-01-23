Menu
MS já registra 14 casos de dengue, mas mantém zerado número de mortes

Em relação a imunização, já foram aplicadas 241 mil doses da vacina

23 janeiro 2026 - 11h11Luiz Vinicius
Aedes aegypti, o mosquito da dengueAedes aegypti, o mosquito da dengue   (Reuters/Paulo Whitaker)

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) atualizou o boletim epidemiológico da dengue em Mato Grosso do Sul, nesta quinta-feira, onde apontou 14 casos confirmados da doença em apenas 22 dias corridos no ano.

Por outro lado, o documento mantém a confirmação de que não houve nenhuma morte em decorrência da dengue e nem há investigação.

Ainda conforme o boletim, 201.633 doses do imunizante já foram aplicadas na população alvo. Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses do imunizante contra a dengue. 

O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos.

