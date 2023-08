MS já registrou 1.227 casos de chikungunya no ano

A Secretaria de Estado de Saúde divulgou nesta semana os dados da chikungunya na 30ª semana epidemiológica do ano.

Em oito meses, Mato Grosso do Sul registrou um número de casos prováveis pouco maior que 7 vezes o de 2022. Neste ano foram registrados um total de 4.848 casos prováveis até o momento, enquanto no ano passado, o número de registros foi de 608.

Também foram registrados casos de infecção pela doença em 34 gestantes. Apesar de não causar complicações graves durante a gravidez, a doença pode ser transmitida para o feto ainda dentro da barriga da mãe.

Atualmente o município com mais casos prováveis é Maracaju, com 1665. Campo Grande aparece em 59º lugar no ranking de possíveis casos da doença, com 34 casos prováveis.

O último óbito registrado foi uma mulher de 43 anos, sem histórico de comobirdades, em 2 de maio, em Dourados. Os outros óbitos foram registrados em Brasilândia, uma paciente de 67 anos em 11 de abril; e em Bela Vista, uma paciente de 70 anos em 28 de março.

