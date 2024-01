MS já registrou sete mortes por SRAG em 2024

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou nesta quinta-feira (11) o primeiro boletim epidemiológico do ano para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que já infectou 60 pessoas e matou sete nos primeiros dias de 2024.

Campo Grande lidera tanto nas notificações quanto nas mortes, com 31 casos confirmados da doença e três óbitos. Dourados é a segunda cidade com mais notificações, com quatro, seguida de Maracaju e Sidrolândia, ambas com 3. As cidades de Aquidauana, Coxim, Paranaíba e Três Lagoas registraram dois casos cada. Os demais municípios com casos só tiveram um registro cada.

Em óbitos, os municípios de Aquidauana, Paranaíba, Guia Lopes da Laguna e São Gabriel do Oeste registraram uma morte cada.

O perfil dos casos notificados aponta para uma predominância dos grupos etários de crianças entre 1 e 9 anos, que foram 16,7% dos infectados, e idosos de 80 anos ou mais, que representam também 16,7% dos atingidos pela doença. Nos óbitos, o grupo mais afetado foi o de idosos acima dos 80 anos, respondendo por 42,9% das mortes.

