MS já tem 146 casos confirmados de dengue em 2024

A Secretaria de Estado de Saúde divulgou nesta quarta-feira (24) os boletins epidemiológicos da dengue e chikungunya, referentes à terceira semana epidemiológica de 2024, que apontam para um total de 161 casos das doenças causadas pelo Aedes aegypti.

Segundo o boletim, foram registrados 146 casos confirmados de dengue neste ano, com 1.019 prováveis. Em relação a chikungunya, o Estado já confirmou 15 casos da doença, com 273 prováveis.

Em relação à semana anterior, a pasta de Saúde sul-mato-grossense registrou 80 novos casos confirmados de dengue e 13 de chikungunya. Até o momento, nenhuma morte em decorrência das doenças foi registrada ou está sendo investigada.

A cidade do Estado com mais casos de dengue é Chapadão do Sul, com 46; seguida de Sete Quedas, com 23; e Dourados, com 15. Nos casos de chikungunya, Sete Quedas lidera, com 13; Chapadão do Sul e Nova Alvorada do Sul aparecem em seguida, com um caso casa.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também