MS já tem 65% do território com casos confirmados de coronavírus

Saiba Mais Saúde Com mais 135 casos, MS registra 2º maior número de confirmados em 24h

Mato Grosso do Sul, agora, tem 65% de seu território com casos confirmados de coronavírus, com 51 dos 79 municípios apresentando casos da doença. Segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgados neste sábado (6).

O novo município a aparecer entre os com casos confirmados é Aparecida do Taboado, na região leste do Estado, alcançando a marca dos 51municpios com casos confirmados.

Com o isolamento social baixo no estado, o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende fez um novo apelo à população. “Essa luta é de todos que amam a vida”.

Em seguida, falou da preocupação com Dourados, que apresenta, atualmente, 493 casos confirmados, ocupando o primeiro lugar no ranking estadual. Mato Grosso do Sul registra 2.132 pessoas com Covid-19.

Saiba Mais Saúde Com mais 135 casos, MS registra 2º maior número de confirmados em 24h

Deixe seu Comentário

Leia Também